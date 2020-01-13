«Не дрожи от страха, маленькая сучка». Дерзкое обращение Фьюри к Уайлдеру

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри обратился к своему будущему сопернику американцу Деонтею Уайлдеру. Их бой-реванш пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

— Привет, это Тайсон Фьюри, «Цыганский король», чемпион мира в тяжелом весе, — сказал британец на видео в своем Instagram. — Уайлдер, лучше покажись завтра, маленькая сучка. И не дрожи от страха, как ты делаешь уже год или около того. Не хочешь иметь ничего общего с «Цыганским королем?». Я размажу тебя. Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся. Не опаздывай.

В первом поединке боксеров была зафиксирована ничья. 31-летний Фьюри одержал 29 побед (20 нокаутов) в 30 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайлдер победил 42 раза (41 нокаут) при одной ничьей.