«Не было задачи нокаутировать в первом раунде». Тренер Гассиева прокомментировал бой с Сефери

Тренер российского боксера Мурата Гассиева — Виталий Сланов — прокомментировал «СЭ» победу своего подопечного над Нури Сефери на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Красной Поляне.

Бой прошел 31 октября. 27-летний Гассиев (27-1) нокаутировал 43-летнего Сефери (41-10) в середине первого раунда.

— Желательно было, чтобы Мурат продышался, почувствовал ринг, все же был длительный простой, — сказал Сланов. — Пять-шесть раундов... Но случилось то, что случилось. У Мурата не было цели нокаутировать в первом раунде. Но он же должен был что-то делать, бросал руки...

— Вы не разочаровались уровнем соперника?

— Чувствовал, что спросите. Мы не поняли, какого уровня противник. У него 50 боев. И довольно успешных боев. Среди соперников были неплохие ребята. Может быть, если бы не пропустил, создал был оппозицию.

— Когда Мурату нужно вернуться на ринг?

— Долго ждать не надо. Где-то через три месяца надо бой проводить. (Илья Андреев)