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Сегодня, 14:52

Канело хочет провести 3 боя за год. Названы имена предполагаемых соперников

Названы имена предполагаемых соперников Канело
Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес планирует в этом году провести три поединка. Сперва мексиканец хочет подраться с Дмитрием Биволом, затем — с Геннадием Головкиным, а в конце года — с победителем боя Буатси — Ричардс.

«Канело хочет подраться в Великобритании, — сказал Хирн в интервью talkSPORT. — Сейчас он готовится к Биволу. Если Канело и Головкин победят, то мы устроим между ними бой в сентябре.

Также Канело сообщил мне, что хочет подраться в декабре. Он попросил меня рассмотреть варианты с местом проведения боя. Канело хочет драться в Гвадалахаре или Лондоне. Возможно, в декабре Канело подерется с победителем отборочного поединка по версии WBA в полутяжелом весе между Джошуа Буатси и Крейгом Ричардсом".

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола. Поединок состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Сауль Альварес
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