Назначены судьи реванша Уайлдера и Фьюри

Атлетическая комиссия штата Невада назначила судейскую бригаду и рефери, которые обслужат бой-реванш между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, сообщает Boxing News.

Рефери станет американец Кенни Бэйлис, на счету которого, начиная с 1992 года, 791 поединок. Бейлис был третьим в ринге в реванше Уайлдера и кубинца Луиса Ортиса в ноябре.

Судьи также американцы: Глен Фелдман (1079 боев), Дэйв Моррети (1191) и Стив Уайсфилд (1961).

Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (рано утром 23 февраля по московскому времени). На счету 34-летнего американца 42 победы (41 КО/ТКО) и 1 ничья. У 31-летнего британца 29 побед (20 КО/ТКО) и 1 ничья. Первый бой между ними состоялся 1 декабря 2018 года и закончился вничью.