"Настоящий мужчина с волей и душой война". Чемпионка Европы по боксу - о смерти Дадашева

Чемпионка Европы по боксу в категории до 64 кг Александра Ордина посвятила пост в своем Instagram скончавшемуся российскому боксеру Максиму Дадашеву.

- Бокс - это не шоу! Да, для многих это просто развлечение,(как смотреть, так и ходить в зал "для себя"), и в последнее время стало нормой на этом просто зарабатывать - делать шоу, публично оскорблять друг друг, лишь бы привлечь аудиторию.

Но есть настоящие бойцы, войны по своему духу, которые осознанно идут на бой, отдавая себе отчет в том, чем это может закончиться для каждого! Никто не поймет что происходит с ринге, пока сам туда не зайдет. Это не игра!

Максим - настоящий мужчина с волей и душой война! Трудолюбивый и самоотверженный! Поражающий своим духом! Бился до последнего! Покойся с миром. Мы будем помнить Тебя! - написала Ордина.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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