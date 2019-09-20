Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, выступающий в категории до 91 кг в полуфинале чемпионата мира в Екатеринбурге победил представителя Болгарии Панталеева Радослава. После боя Муслим отметил, что соперник был очень непростым, но ему удалось навязать свой бой и победить.

— Цель у нас одна — золото. К этому мы идем, настраиваемся, но соперники с каждым разом все серьезнее и серьезнее. Радослав хорошо поднимал темп, хотел меня поддавливать, но я этот темп выдержал, и мне удалось показать свой бокс.

— Что насчет травмы? Все в порядке?

— Я получил травму во втором бою, когда столкнулся головой с соперником, но сейчас все хорошо, гематома рассосалась. (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября