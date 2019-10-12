Россиянка Людмила Воронцова вышла в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ. В полуфинале наша спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, раздельным решением судей одолела действующую чемпионку мира Ю Тхин Лин. После боя Воронцова заявила, что бой получился тяжелым, так как соперник для нее был неудобен.

— Соперник был очень сильный, победитель прошлогоднего чемпионата мира, и, честно говоря, мы не совсем были уверены, что против нас будет боксировать девочка, — заявила Воронцова. — Но нам без разницы кого ломать, ведь мы на своей территории, на своей земле. Честно говоря, мне неудобно работать с высокими соперниками, поэтому приходилось подстраиваться, но при этом я задавала свой темп боя, в третьем раунде навязала свой бокс, благодаря чему и вышла в финал. (Петр Григоренко)

Напомним чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.