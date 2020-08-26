«Надеюсь, все поклонники мои перешли на его сторону». Костя Цзю поздравил своего сына с победой над Хорном

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поздравил своего сына Тимофея с победой над соотечественником Джеффом Хорном. Бой прошел в среду в австралийском Таунсвилле.

25-летний Цзю одержал победу над 31-летнем Хорном техническим нокаутом. Поединок был остановлен в 9-м раунде.

«Только что закончился бой моего сына Тимохи, который одержал очень важную и нужную победу в его карьере. И очень надеюсь, что все поклонники мои, которые живут во всем мире, перешли на его сторону. Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои. Я тебя люблю. Поздравляю», — сказал Цзю на видео в Instagram.