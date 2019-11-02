На Виталия Кличко завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении властью

На бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе и экс-мэра Киева Виталия Кличко завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении властью. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в связи с пропажей средств, выделенных на Шулявский путепровод, сообщает РБК Украина.

48-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре 2012 года. Мэром Киева Кличко был с 5 июня 2014 года.