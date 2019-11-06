На Виталия Кличко завели уголовное дело по подозрению в госизмене и хищении средств

На бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе и экс-мэра Киева Виталия Кличко завели уголовное дело по подозрению в возможной государственной измене и хищении государственных средств, информирует агентство «Украинские новости».

Ранее в суд поступила жалоба на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о бездействии касательно начала расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) , ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

48-летний спортсмен завершил карьеру в сентябре 2012 года. Мэром Киева Кличко был с 5 июня 2014 года.