Мурат Гассиев: «Почему перешел в тяжелый вес? Просто покушать люблю»

Российский боксер Мурат Гассиев? в интервью «РИА Новости», почему перешел в тяжелый вес. По его словам, он всегда хотел попробовать свои силы в реальном бою.

— Что вы считаете вашим главным козырем для выступления в тяжелом весе?

— Мои главным козырем должны быть только победы. А за счет чего и как — это уже не так важно. Желательно одерживать яркие победы нокаутом. К этому я всегда стремлюсь.

— Чем было вызвано желание перейти в тяжелый вес? Пониманием того, что многого достигли в крузерах?

— Нет. Просто кушать люблю. (Смеется.)

— Было тяжело входить в весовую категорию?

— Нет. Просто это, как ни крути, забирает силы. И я решил просто попробовать себя в новой весовой категории. Я и раньше спарринговал с тяжеловесами, и мне всегда хотелось проверить свои силы в реальном бою. А если что-то не понравится, то всегда можно вернуться в первый тяжелый вес. И там меня могли бы ждать не менее интересные поединки.

— Тяжелый вес считается одним из самых элитных дивизионов. Там совсем другие условия.

— Повторюсь, нужны яркие бои. Да, это элита, но все нужно подкреплять делом, яркими боями.

— Некоторые скептически отнеслись к вашему переходу и переходу Усика в тяжелый вес, приводя в пример разницу в антропометрии с теми же Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

— Возможно, стилистически тот же Уайлдер или Фьюри будут подходить мне, Усику или другому боксеру. Пока ты не выйдешь с ним в ринг, тяжело судить. Нужно выйти и попробовать.

— Вы ведь спарринговали с Уайлдером.

— Да, интересные у нас с ним спарринги были. Я набрался опыта. И потом захотелось попробовать свои силы в тяжелом весе.