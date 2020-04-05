Мурат Гассиев оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев в интервью «СЭ» высказался насчет перспектив украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

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Усик (17-0) — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и олимпийский чемпион 2012 года. Его дебют в супертяжелом весе ориентировочно состоится в июле — в бою с британцем Дереком Чисорой.

— Как бы сложился бой Усика с Тайсоном Фьюри?

— Думаю, это интересный бой, они немножко похожи, оба раздергивают соперника, постоянно двигаются. Интересно посмотреть. Но Усику сейчас главное отодраться с Чисорой, а там видно будет.

— Какие вообще у Усика перспективы в этом весе? Не слишком ли он мал для него?

— Думаю, перспективы хорошие. Если ты выходишь с желанием победить, не важно, что напротив тебя человек, который выше. Ты просто выходишь и выигрываешь. Я думаю, Усик ничем не уступает тяжам, которые сейчас есть. Да и габаритами он не особо отличается от них. Но всегда интересно, как боксер, который только что перешел в тяжелый вес, будет выглядеть с топами в этом дивизионе. Только увидев это, можно делать выводы.

На счету 26-летнего Гассиева 26 побед (19 — нокаутом) и 1 поражение в профессиональном боксе. Он намерен продолжить карьеру в супертяжелом весе. (Михаил Потапов)

Полностью интервью с Гассиевым — здесь