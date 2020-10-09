Мурат Гассиев: «Моя пауза затянулсь, но сейчас чувствую себя очень хорошо»

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. После длительного перерыва Гассиев проведет бой за титул WBA International против американца Кевина Джонсона. Поединок состоится в Сочи.

— Пауза моя, если честно, затянулась, — цитирует ren.tv Гассиева. — Больше двух лет. Но сейчас я чувствую себя очень хорошо, настроение хорошее, хочется поскорее выйти на ринг и порадовать всех болельщиков. Слава богу, все травмы миновали, и общее состояние положительное.

Его (Джонсона) ни в коем случае нельзя недооценивать. Я к нему отношусь очень серьезно, как в принципе к любому своему сопернику. Готовлюсь и настраиваюсь.

Гассиев одержал на профессиональном ринге 26 побед (19 нокаутом) и один раз проиграл — украинцу Александру Усику.

На счету Кевина Джонсона 35 побед (19 нокаутом), 17 поражений и 1 ничья.