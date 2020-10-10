Мурат Гассиев: «Джонсон сказал, что я напуган. Постараюсь ответить ему в ринге»

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев поделился ожиданиями от боя с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International. Поединок состоится 31 октября.

«Джонсон сказал, что я напуган. Он хороший соперник, опытный. Уважаю его, приглашаю его в Россию и в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю с друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — сказал Гассиев.

«Мурат в точности все высказал, я с ним согласен. Медленный противник, но очень опасный. Простой Мурата не на руку ему. Два года — это много. Судя по четкой, уверенной речи, он в полной боевой готовности. Думаю, шансы 70 на 30 в пользу Мурата. 30 процентов даю чисто из уважения к Джонсону. Он действительно бьет тяжело и работает корпусом. Однако он медленный, будем надеяться, что Мурат сможет победить», — сказал бывший чемпион мира по двум версиям Денис Лебедев. (Сергей Федоров)