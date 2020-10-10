«Можем экономить время и общаться по видеосвязи». Валуев назвал хорошую сторону коронавируса

Бывший чемпион WBA в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал положительные стороны пандемии коронавируса.

— У коронавируса есть определенные хорошие стороны, теперь мы все можем экономить время и с любой точки планеты можем замечательно общаться по видеосвязи, — отметил Валуев. — Это хорошее преимущество от такой гадости, как коронавирус. Всем нашим бойцам здоровья, восстановление после этой болезни может занять длительное время. Поэтому все семьи боксеров должны соблюдать профилактические меры.

— Мы разговариваем по поводу вакцины от коронавируса для боксеров. Надеюсь, получится всем ее ввести, федерация все возьмет на себя, — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. (Сергей Федоров)