«Мой друг, я тебе не Джошуа». Ортис готов драться с Руисом

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис заявил, что готов провести бой с Энди Руисом. По информации ESPN, cтороны обоих боксеров заинтересованы в организации поединка и уже начали предварительные переговоры.

— Я бы с радостью подрался с любым топовым супертяжеловесом. Когда меня спрашивают, предпочел бы я выйти в ринг с Энди Руисом, я улыбаюсь и говорю: «Да, без каких-либо колебаний», — цитирует Ортиса Boxing Scene. — Но дело в том, что я не организовываю бои. Я лишь дерусь с теми, кого передо мной поставят, так что насчет этого решать моему менеджеру.

Руис — отличный боец. Он показал, на что способен. Но, мой друг, я тебе не Джошуа. Я не умею бегать по рингу . Если я выхожу в ринг, значит, будет настоящий бой.

В июне прошлого года 30-летний Руис победил Энтони Джошуа, завоевав титулы «суперчемпиона» по версии WBA и чемпиона мира по версиям WBO и IBF. В декабре британец взял реванш, победив Руиса по очкам и вернув себе пояса.

В свою очередь, 40-летний Ортис в последнем бою проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде.