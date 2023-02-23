Монсон уверен в победе Мейвезера в бою с Чалмерсом

Боец ММА Джефф Монсон считает, что Флойду Мейвезеру удастся победить Аарона Чалмерса.

«Флойд Мейвезер боксер, поэтому очевидно, что у него есть преимущество, но также Флойд Мейвезер — величайший боксер всех времен, и он собирается использовать свои навыки для победы. Он не собирается ничего делать, чтобы запятнать его не побитый рекорд или его наследие проигрышем в бою, особенно против бойца, не являющегося боксером», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Турнир состоится в Лондоне на стадионе O2 Arena. Бой будет длиться восемь раундов по две минуты.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 февраля, эксклюзивно покажет поединок легенды бокса — 46-летнего американца Флойда Мейвезера — против 35-летнего британского бойца MMA Аарона Чалмерса.