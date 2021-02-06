Монсон поддержал Кокляева и Новоселова перед боксерским турниром
Боец смешанных единоборств, депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон выразил поддержку стронгмэну Михаилу Кокляеву и самбисту Максиму Новоселову перед боксерским турниром «Короли ринга», в котором они примут участие.
«Макс, Миша. Люблю то, как вы сражаетесь, парни. Хороших вам поединков. Берегите себя и сделайте все, на что способны. Я поддерживаю вас обоих, парни. Сделайте все, на что вы способны, мужчины», — сказал Монсон РЕН ТВ.
Напомним, что Михаил Кокляев сейчас готовится к противостоянию с бойцом и блогером Артемом Тарасовым, а Максим Новоселов встретится на турнире с обладателем звания «самый большой бицепс России» Денисом Вильдановым.
Турнир состоится 20 февраля в Москве.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/799692-dzheff-monson-podderzhal-kokliaeva-i-novoselova-pered-bokserskim-turnirom
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