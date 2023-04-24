Монгольский боксер заявил, что в спарринге пробил Райану Гарсии печень

26-летний монгольский боксер Эрдэнэбатын Цэндбаатар (5-0) опубликовал в соцсети видео, в котором он обращается к бывшему временному чемпиону мира по версии WBC Райану Гарсии (23-1).

«Здорово, Король Райан. В спарринге я пробил тебе печень. Сейчас ты так же проиграл Танку. Извини. Ты в порядке?» — сказал Цэндбаатар.

При этом сам Гарсия подтвердил, что в его лагере была «крыса», которая сливала информацию команде Дэвиса, и якобы Танк знал, что Цэндбаатар пробил Гарсии печень.