«Молодец, красавец». Александр Емельяненко оценил Усика

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о том, что отлично относится к украинскому боксеру Александру Усику.

— Отлично, молодец, красавец, — сказал Емельяненко. — Я же говорю, сейчас очень мало бойцов-боксеров. Всякие лезут непонятные. Кого-то за уши тянут. Кому-то дорогу пробивают всякими боями левыми. Я из мира спорта и знаю, кто как зарекомендовал себя на ринге. Не хотелось бы называть этих фамилий.

Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно летом. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе. (Илья Андреев)

«Если Тайсон догонит, то отправит спать. Я это понимаю». Емельяненко — про Железного Майка, Усика и Олейника