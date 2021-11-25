«Молекула ада» Орлов оказался тяжелее Гаджи «Автомата» почти на 30 килограмм

За день до турнира, который состоится 26 ноября, боксеры прошли процедуру взвешивания.

Двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов оказался тяжелее на 30 килограмм чемпиона мира по тайскому боксу Гаджи Наврузова, по прозвищу «Автомат».

Также на весы встали мастер спорта Павел Шульский и «Африканский лев», двукратный чемпион Швейцарии Коллинс Ойал. Взвешивание прошли также «Русский медведь», чемпион мира по версии WBA Сергей Кузьмин, и двукратный чемпион Бразилии Игор Адиэл.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет вечер бокса, который состоится в Москве 26 ноября. Трансляция начнется в 23.00 мск. Также посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».