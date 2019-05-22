МОК предложил приостановить членство АИБА. Олимпиада - без бокса?

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020. Также МОК предложил приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в организации.

​Решения исполкома МОК будут обсуждаться на сессии МОК в Лозанне, которая пройдет с 24 по 26 июня.

– Мы хотим, чтобы спортсмены могли осуществить свою мечту и принять участие в Олимпийских играх – 2020, а также провести необходимые санкции в отношении AIBA, следуя рекомендациям комитета по следствиям, – приводит слова президента МОК Томаса Баха пресс-служба организации. В то же время мы предложили AIBA путь к возвращению статуса признания, но для этого необходимы дальнейшие фундаментальные изменения.