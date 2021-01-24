Мохаммед Али возглавил рейтинг лучших треш-токеров в спорте, Конор — только пятый
Популярный американский портал WatchMojo назвал свою версию десятки спортсменов, наиболее успешных в треш-токе (словесных провокациях соперников). Возглавил рейтинг легендарный боксер Мохаммед Али, вторым стал еще один представитель бокса Майк Тайсон, тройку замкнул баскетболист Майкл Джордан.
Полностью рейтинг треш-токеров выглядит следующим образом:
1. Мохаммед Али (бокс)
2. Майк Тайсон (бокс)
3. Майкл Джордан (баскетбол)
4. Чед Джонсон (американский футбол)
5. Конор Макгрегор (ММА)
6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)
7. Ричард Шерман (американский футбол)
8. Джон Макинрой (теннис)
9. Шэнон Шарп (американский футбол)
10. Ронда Роузи (MMA)
В достойные упоминания попали Террелл Оуэнс (американский футбол), Шон Эйвери (хоккей), Чарльз Баркли (баскетбол).
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