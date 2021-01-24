Популярный американский портал WatchMojo назвал свою версию десятки спортсменов, наиболее успешных в треш-токе (словесных провокациях соперников). Возглавил рейтинг легендарный боксер Мохаммед Али, вторым стал еще один представитель бокса Майк Тайсон, тройку замкнул баскетболист Майкл Джордан.

Полностью рейтинг треш-токеров выглядит следующим образом:

1. Мохаммед Али (бокс)

2. Майк Тайсон (бокс)

3. Майкл Джордан (баскетбол)

4. Чед Джонсон (американский футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Флойд Мейвезер-младший (бокс)

7. Ричард Шерман (американский футбол)

8. Джон Макинрой (теннис)

9. Шэнон Шарп (американский футбол)

10. Ронда Роузи (MMA)

В достойные упоминания попали Террелл Оуэнс (американский футбол), Шон Эйвери (хоккей), Чарльз Баркли (баскетбол).