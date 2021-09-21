Российский боксер, экс-чемпион мира в 1-й средней весовой категории Роман Кармазин объяснил, почему не будет ничейного результата в поединке Энтони Джошуа против Александра Усика.

«Я не думаю, что в этом бою будет ничья, — сказал Кармазин в интервью «СЭ». — Засомневался я что-то в этом. Тут все-таки нужно понимать, на чьей территории идет бой, а это значит, что судьи и все... Ну, кто-то подкуплен, заряжен. Это я даже на себе испытывал. В какой стране ты выступаешь — там судьи заряжены по ту сторону».

Бой между чемпионом WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и небитым украинцем Александром Усиком пройдет 25 сентября в Лондоне.

В активе Джошуа 24 победы и 1 поражение, у Усика 18 побед в 18 поединках.