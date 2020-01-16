Модель, в избиении которой обвиняют Ковалева, подала новый иск

Американская модель Джейми Фронтц подала новый судебный иск к экс-чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе Сергею Ковалеву за невыполнение условий финансового соглашения, сообщает BoxingScene. Обвиняемый в избиении женщины россиянин обязался выплатить 650 тысяч долларов тремя частями, ограничившись только взносом в 250 тысяч. Изначально она подала иск на восемь миллионов.

Напомним, что 36-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за инцидента летом 2018 года на одной из вечеринок в Калифорнии, где он якобы ударил женщину за отказ заняться сексом. Она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного позвонка. Ковалеву было предъявлено обвинение, но его освободили под залог в размере 50 тысяч долларов. Виновным себя россиянин не признал.

В случае обвинительного приговора Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы.