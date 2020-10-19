Промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отказ Сефера Сефери выходить на бой против Мурата Гассиева. Дебют россиянина в супертяжелом весе состоится 31 октября в Сочи.

«У нас есть инсайд: у Сефери не получались никогда бои с боксерами такого типа, как Мурат Гассиев. У него не получались уже последние два спарринга. Появилась какая-то формальная причина, но тут же вдруг появился его брат Нури Сефери, который говорит: «Я справлюсь с Муратом Гассиевым». Пожалуйста, иди сюда. Мы немедленно отправили контракт, он уже сейчас подписан. Мне кажется, Сефери просто испугался», — сказал Хрюнов в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Гассиев должен был провести поединок за пояс WBA International с Кевином Джонсоном, но позднее американец отказался от боя из-за проблем с документами. После Джонсона соперником Гассиева должен быть стать Сефер Сефери.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. В последнем на сегодняшний день бою (21 июля 2018 года) Гассиев единогласным решением судей проиграл Александру Усику.