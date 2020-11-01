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«Мир любит сильных!» Усик — о победе над Чисорой

04:37
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Украинский боксер Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее он победил британца Дерека Чисору.

«Всем спасибо за поддержку! Моей семье, команде, близким и каждому, кто смотрел этот поединок или просто переживал! Мир любит сильных!», — написал спортсмен в Instagram.

Украинец победил по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHBy9u8ntDs/

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