Украинский боксер Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее он победил британца Дерека Чисору.

«Всем спасибо за поддержку! Моей семье, команде, близким и каждому, кто смотрел этот поединок или просто переживал! Мир любит сильных!», — написал спортсмен в Instagram.

Украинец победил по очкам единогласным решением судей. 33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.