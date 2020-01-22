Михаил Кокляев заявил о намерении вернуться в бокс

Российский стронгмен Михаил Кокляев заявил о намерении продолжить выступать в боях по правилам бокса.

— У меня еще до боя (с Александром Емельяненко) случилась травма плеча, — отметил Кокляев. — Я сейчас восстанавливаю его. Дал себе отдохнуть два месяца, только две тренировки провел. Сейчас заканчиваю восстановление, плечо еще побаливает. Так что сейчас у меня в планах залечить плечо. Его мы залечим, а потом я хочу вернуться в бокс. Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емеляьненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу. Будет бой с Емельяненко или нет — это уже не важно. Важно показать мой бокс, сбросить вес килограммов до 125 и планируем на одном из YouTube-каналов показывать спарринги.

29 ноября 41-летний Кокляев в первом боксерском бою в карьере проиграл нокаутом в первом раунде Александру Емельяненко (28-7-1 в ММА, 1-0-1 в боксе). (Михаил Потапов)