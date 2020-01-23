Михаил Кокляев: «Созванивались с Емельяненко, он хотел повидаться»

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал «СЭ» о том, что Александр Емельяненко связывался с ним после их боя.

— Да, мы с ним созвонились. Он хотел повидаться. Я сказал, что не могу, был в паломничестве в Псково-Печорском монастыре. И он сказал: тогда за ВиктОра помолись (Виктор (ударение на второй слог) — друг Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»). И на этом наше общение закончилось.

29 ноября 41-летний Кокляев провел боксерский поединок с 38-летним Емельяненко. Боец (28-7-1 в ММА, 1-0-1 в боксе) выиграл нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов)