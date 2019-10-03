Стронгмен Михаил Кокляев высказался на тему конфликта с бойцом ММА Александром Емельяненко.

— Приношу извинения за то, что не сдержал эмоций. Я долго терпел Санины выпады. Сечка до боя заживет! Всем пока, работаем дальше! — заявил Кокляев в своем Instagram.

Это была первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка.

Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!