Стронгмен Михаил Кокляев обратился к бойцу ММА Александру Емельяненко в преддверии очного боя.

— Если честно, Сань, я буду бить не твое лицо, а лицо тех качков, которые сейчас тебе лижут задницу. Понял?! — заявил Кокляев в своем видеообращении в Instagram. — На ринге, Саня, мы будем с тобой один на один. Ждите-ждите, друзья, скоро все будет известно!

Ранее Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко по правилам бокса.