Михаил Кокляев — Александру Емельяненко: «Я буду бить не твое лицо, а лицо качков, которые сейчас тебе лижут задницу»
Стронгмен Михаил Кокляев обратился к бойцу ММА Александру Емельяненко в преддверии очного боя.
— Если честно, Сань, я буду бить не твое лицо, а лицо тех качков, которые сейчас тебе лижут задницу. Понял?! — заявил Кокляев в своем видеообращении в Instagram. — На ринге, Саня, мы будем с тобой один на один. Ждите-ждите, друзья, скоро все будет известно!
Ранее Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко по правилам бокса.
Что ? Где ? Когда ? Шура @alexemelyanenko , с одним справься сначала ? PS Когда я читаю комментарии в мою поддержку в бою с Сашей , я делаю одну тренировку в день , когда я читаю насмешки в свой адрес , то делаю две тренировки в сутки ?? @nord_desant — сила ??PS тренировка в подъезде : 1. Скакалка утяжеленная 20 минут , набивание мяча теннисного ? 20 минут , бой с тенью 20 минут . #емельяненко #кокляев #бой #Мыпобедим