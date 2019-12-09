Михаил Алоян оказался легче Батисты накануне боя в Кемерово

Россиянин Михаил Алоян 10 декабря в Кемерово проведет бой за титул WBA Gold во втором наилегчайшем весе против панамца Ронала Батисты.

Накануне этого поединка состоялась официальная процедура взвешивания, и вес Алояна составил 51,94 кг, а Батисты — 52,14 кг.

Для Алояна этот поединок станет первым с октября прошлого года. Эта пауза в его карьере была вызвана тем, что россиянин восстанавливался после травмы. На счету нашего 31-летнего боксера четыре победы на профессиональном ринге и одно поражение. В активе 22-летнего Батисты 12 побед и тоже одно поражение.