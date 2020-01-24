Михаил Алоян может выступить на Олимпиаде в Токио

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года по боксу, а ныне чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян в интервью «РИА Новости» сообщил о возможном выступлении на Олимпиаде.

— Вы говорили, что у вас на горизонте чемпионский бой среди профессионалов. Соответственно, ближайших планов по любителям у вас нет?

— Почему? Будем смотреть, в моей весовой категории есть чемпион страны — Расул Салиев.

— То есть вы не исключаете своего участия на Олимпийских играх-2020?

— Я в своей карьере ничего не исключаю.

— Реально?

?— Я серьезно говорю. После Рио-де-Жанейро я уходил в профессионалы с мыслью, что у меня, вернувшись, будет право боксировать на Олимпийских играх. Поэтому все это реально.