Михаил Алоян: "Мне удалось показать, что у Тете есть слабые места"

Российский боксер Михаил Алоян считает, что достойно смотрелся в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с южноафриканцем Золани Тете. Победителем боя, который прошел в Екатеринбурге, единогласным решением судей был признан Тете.

– Думаю, что никто не ждал от меня ничего в этом поединке, только я сам верил и настраивался на победу, – отметил Алоян. – Совсем не думал, кто рассчитывал на меня и кто верил. Знал, что Тете был фаворитом, многие ставили на него. Мне удалось показать в этом бою, что у него есть слабые стороны и что его можно побеждать. Но не смог доработать, чтобы вырвать победу. Может быть, и правильно, что не стал форсировать – это могло плачевно закончится, все же у него мощный удар.

Я как раз думал, что теперь соперники могут воспользоваться моим опытом, им будет понятно, что у Золани много уязвимых мест, можно его не бояться. Я сам не боялся, а теперь и другие будут увереннее.

Удар у Тете действительно жесткий, я это особенно ощутил в первом раунде. Он немного попал, я почувствовал. Нокдауна в первом раунде не было, хоть его и отсчитали, но я коснулся рукой канваса – таковы правила. Но спустя три раунда я уже не давал Тете наносить точные удары.

Не могу сказать, прибавил или нет по сравнению со своими предыдущими боями. Потому что впервые боксировал с соперником такого уровня. Но это в любом случае огромный и очень хороший опыт для меня.

В бою я рассчитывал на домашние заготовки, действовал строго по плану. Без этого, боюсь, было бы туго. Важно было сохранять трезвую оценку ситуации во время поединка, я слушал команды моего тренера Эдуарда Викторовича Кравцова, которому со стороны виднее. Все, что мы нарабатывали, в бою с Тете мне пригодилось.

Сейчас главная задача – отдохнуть и восстановиться, позади сложный бой. Дальше планирую следить за развитием событий в суперсерии, интересно, что будет в полуфиналах и финале в моем весе.