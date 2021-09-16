Международная ассоциация бокса впервые в истории наградит медалистов денежными призами
13:26
Впервые в истории международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве вручит медалистам денежные призы, сообщает пресс-служба AIBA.
Золотые медалисты получат по 100 тысяч долларов, серебряные — 50 тыс., бронзовые — по 25 тыс.
Президент AIBA Умар Кремлев заявил, что боксеры заслужили вознаграждения от федерации за потраченные время и силы.
«Боксер должен быть не только успешным в ринге, но и самодостаточным и процветающим в жизни», — добавил Кремлев.
Чемпионат мира по боксу состоится в Белграде с 24 октября по 6 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.aiba.org/blog/rewarding-the-best-aiba-world-championships-medalists-to-earn-prize-money-boost/
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