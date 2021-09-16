Международная ассоциация бокса впервые в истории наградит медалистов денежными призами

Впервые в истории международная ассоциация бокса (AIBA) на предстоящем мировом первенстве вручит медалистам денежные призы, сообщает пресс-служба AIBA.

Золотые медалисты получат по 100 тысяч долларов, серебряные — 50 тыс., бронзовые — по 25 тыс.

Президент AIBA Умар Кремлев заявил, что боксеры заслужили вознаграждения от федерации за потраченные время и силы.

«Боксер должен быть не только успешным в ринге, но и самодостаточным и процветающим в жизни», — добавил Кремлев.

Чемпионат мира по боксу состоится в Белграде с 24 октября по 6 ноября.