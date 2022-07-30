Международная ассоциация бокса будет традиционно проводить командный Кубок мира

Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) будет традиционно проводить командный Кубок мира.

«Мы увидели успех командного Кубка России и ввели подобное в Международную ассоциацию бокса. Он пройдет в конце этого года или в начале следующего. Решаем, в какой стране», — сказал президент IBA Умар Кремлев ТАСС.

Командный Кубок мира должен был пройти в России, однако был перенесен.

В субботу в подмосковном Серпухове прошел финал командного Кубка России. Победителем турнира стала команда Центрального федерального округа, со счетом 22:17 победившая сборную Уральского федерального округа.