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Мейвезер ведет переговоры с Пакиао о матче-реванше

08:45

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ведет переговоры с филиппинцем Мэнни Пакиао о матче-реванше. Поединок может пройти в Японии.

— Мани Мэй, мани Мэй, мани Мэй. Это моя команда в Токио, TMT Токио. И, конечно, это я — Флойд Мейвезер. Сейчас я работаю над организацией матча «Мейвезер против Пакиао». Прямо здесь, в Токио. Оставайтесь с нами, — сказал Мейвезер в Instagram.

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