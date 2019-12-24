Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия. Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 миллионов евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.

1. Флойд Мейвезер-младший — 915 миллионов

2. Криштиану Роналду — 800 миллионов

3. Лионель Месси — 750 миллионов

4. Леброн Джеймс — 680 миллионов

5. Роджер Федерер — 640 миллионов

6. Тайгер Вудс — 615 миллионов

7. Фил Майклсон — 480 миллионов

8. Мэнни Пакиао — 435 миллионов

9. Кевин Дюрант — 425 миллионов

10. Льюис Хэмилтон — 400 миллионов