Мейвезер — самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия, Роналду — второй
12:40
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия. Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 миллионов евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.
1. Флойд Мейвезер-младший — 915 миллионов
2. Криштиану Роналду — 800 миллионов
3. Лионель Месси — 750 миллионов
4. Леброн Джеймс — 680 миллионов
5. Роджер Федерер — 640 миллионов
6. Тайгер Вудс — 615 миллионов
7. Фил Майклсон — 480 миллионов
8. Мэнни Пакиао — 435 миллионов
9. Кевин Дюрант — 425 миллионов
10. Льюис Хэмилтон — 400 миллионов
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