Мейвезер проведет бой с Муром в Абу-Даби

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что в эти выходные проведет поединок против Дона Мура. Бой пройдет в рамках боксерского турнира в Абу-Даби.

«ОАЭ! Бой состоится в Абу-Даби в эту субботу, 21 мая. Ожидаемая песчаная буря не остановит это событие. Я с нетерпением жду возможности устроить шоу для всех моих поклонников лично и по всему миру. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности о билетах и месте проведения!» — написал Мейвезер в социальных сетях.

Напомним, бой Мейвезера против Мура был запланирован на субботу, 14 мая, в рамках специальной серии поединков по боксу и ММА. Однако был отменен из-за смерти президента ОАЭ Шейха Халифы бен Заида.