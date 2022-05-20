Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 01:38

Мейвезер проведет бой с Муром в Абу-Даби

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что в эти выходные проведет поединок против Дона Мура. Бой пройдет в рамках боксерского турнира в Абу-Даби.

«ОАЭ! Бой состоится в Абу-Даби в эту субботу, 21 мая. Ожидаемая песчаная буря не остановит это событие. Я с нетерпением жду возможности устроить шоу для всех моих поклонников лично и по всему миру. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности о билетах и месте проведения!» — написал Мейвезер в социальных сетях.

Напомним, бой Мейвезера против Мура был запланирован на субботу, 14 мая, в рамках специальной серии поединков по боксу и ММА. Однако был отменен из-за смерти президента ОАЭ Шейха Халифы бен Заида.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев назвал фаворита боя Папин — Прашович
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости