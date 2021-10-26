Мейвезер поддержал Ирвинга, отстраненного от матчей НБА за отказ вакцинироваться

Американский боксер Флойд Мейвезер обратился к разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу, который был отстранен от матчей НБА после отказа вакцинироваться.

«Кайри, ты великий человек, отец и спортсмен. Я уважаю тебя за честность и за то, что ты сам себе хозяин. Свободный ум делает свой собственный выбор, а рабский ум идет за толпой. Один человек может возглавить бороться за то, что правильно. Это безумие, что люди так ненавидят тебя. Уважение к тебе, Кайри, и власть людям. Америка предоставила нам выбор: вакцинироваться или нет. Время идет, и мы постепенно лишаемся этого выбора», — сказал Мейвезер на видео в Twitter.

Choice is defined as an act of selecting or making a decision when faced with two or more possibilities. America gave us the choice to take the vaccine or not take the vaccine. As time moves on, that choice is gradually being stripped from us. pic.twitter.com/7F6RsWaDkL — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) October 25, 2021

Ирвингу запрещено принимать участие домашних встречах и тренировках «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В клубе приняли решение отстранить 29-летнего разыгрывающего от участия во всех играх и тренировках предстоящего сезона.