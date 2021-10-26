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Мейвезер поддержал Ирвинга, отстраненного от матчей НБА за отказ вакцинироваться

08:52
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Американский боксер Флойд Мейвезер обратился к разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу, который был отстранен от матчей НБА после отказа вакцинироваться.

«Кайри, ты великий человек, отец и спортсмен. Я уважаю тебя за честность и за то, что ты сам себе хозяин. Свободный ум делает свой собственный выбор, а рабский ум идет за толпой. Один человек может возглавить бороться за то, что правильно. Это безумие, что люди так ненавидят тебя. Уважение к тебе, Кайри, и власть людям. Америка предоставила нам выбор: вакцинироваться или нет. Время идет, и мы постепенно лишаемся этого выбора», — сказал Мейвезер на видео в Twitter.

Ирвингу запрещено принимать участие домашних встречах и тренировках «Брулина» по правилам штата Нью-Йорк. В клубе приняли решение отстранить 29-летнего разыгрывающего от участия во всех играх и тренировках предстоящего сезона.

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