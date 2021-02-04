Мейвезер планирует провести бой с рэпером 50 Cent

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о желании провести в 2021 году поединок с рэпером Кертисом Джексоном, известным как 50 Cent.

«В этом году я планирую несколько выставочных боев. У меня будет поединок в Токио. Планируется бой с Логаном Полом. Если Джейк Пол сможет пройти своего следующего оппонента Бена Аскрена, то с ним у меня тоже будет поединок. Еще я слышал, что 50 Cent хочет подраться со мной, но утверждает, что я слишком мал. Если он захочет, то в конце года мы можем сделать выставочный бой. Меня не волнует весовая категория», — написал у себя в Instagram Мейвезер.

43-летний Мейвезер (51-0, 27 КО) последний раз боксировал 31 декабря 2018 года на шоу RIZIN в Японии против местной звезды кикбоксинга Теншина Насукавы. В первом раунде Мейвезер остановил японца, успев отправить его на канвас трижды. Бой носил выставочный характер, поэтому не пошел в официальный рекорд спортсменам. У американца был запланирован поединок с блогером Логаном Полом на 20 февраля, но бой отменили из-за пандемии коронавируса.