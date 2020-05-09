Мейвезер ответил на вопрос о возможном возвращении в бокс

Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что не планирует возвращаться в профессиональный бокс.

По словам 43-летнего американца, сейчас нет достойных претендентов, ради которых стоит вернуться в спорт.

«Я не покинул этот бизнес, — цитирует Мейвезера The Sun. — Возможный бой с Макгрегором? Люди зарабатывают 370 миллионов долларов. Мне удалось сделать это за одну ночь. Я дважды смог заработать более 320 миллионов за вечер. Для этого понадобилось около 36 или 28 минут... Если я вновь и выйду на ринг, то это будет не бокс, а шоу и бизнес. Никакого бокса. С меня хватит, я на пенсии. Мне нравится быть в отставке. Если у меня появится возможность и получу немного удовольствия, заработаю 600 миллионов долларов, то почему бы и нет? Но я выйду драться только против того, кто действительно достоин. Сейчас нет такого, кто заставил бы меня вернуться. С боксом покончено. Я наслаждаюсь жизнью».

2 мая 2015 года в Лас-Вегасе прошел самый дорогой бой в истории бокса. Мейвезер победил Пакиао. Американец получил 300 миллионов долларов, а 40-летний филиппинец — 150 миллионов без учета продаж телевизионных трансляций. Общий доход от боя составил больше полмиллиарда долларов.