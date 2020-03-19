Мейвезер отменил возвращение на ринг из-за семейных трагедий

Американский боксер Флойд Мейвезер отказался от идеи вернуться на ринг в ближайшее время, сообщает TMZ Sports.

Cообщается, что это связано с трагическими событиями, которые произошли в его семье. 11 марта стало известно о смерти его бывшей девушки Джози Харрис, матери его троих детей. Они были вместе на протяжении 15 лет, до 2010 года. 18 марта умер дядя Флойда Роджер Мейвезер. В начале года скончался погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, который был другом Мейвезера.

Свой последний бой по правилам бокса 43-летний Флойд Мейвезер-младший провел в 2017 году против бойца ММА Конора Макгрегора. Ранее сообщалось, что американец вел переговоры с президентом UFC Даной Уайтом. Американец провел 50 боев на профессиональном ринге и во всех одержал победы (27 нокаутом). Он был чемпионом мира в пяти весовых категориях.