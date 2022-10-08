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8 октября, 05:39

Мейвезер может провести с Макгрегором два поединка — по правилам бокса и MMA

Сергей Разин
корреспондент
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Американский боксер Флойд Мейвезер может провести два поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает The Sun.

По сведениям источника, представители Мейвезера ведут переговоры о том, чтобы устроить поединок в октагоне, а также провести бой-реванш по боксу за 1,5 миллиарда долларов. В случае согласия сторон это станет первый бой Мейвезера по правилам MMA.

Ожидается, что поединки пройдут в Абу-Даби и Саудовской Аравии в 2023 году.

Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер-младший
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