Мейвезер может провести с Макгрегором два поединка — по правилам бокса и MMA

Американский боксер Флойд Мейвезер может провести два поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает The Sun.

По сведениям источника, представители Мейвезера ведут переговоры о том, чтобы устроить поединок в октагоне, а также провести бой-реванш по боксу за 1,5 миллиарда долларов. В случае согласия сторон это станет первый бой Мейвезера по правилам MMA.

Ожидается, что поединки пройдут в Абу-Даби и Саудовской Аравии в 2023 году.