Мейвезер-младший анонсировал возможный бой-реванш с Пакиао
Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил, что вступает в переговоры о поединке-реванше с филиппинцем, единственным пятикратным линейным чемпионом в 5 весовых категориях Мэнни Пакиао.
«Я хочу сказать спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я здесь для того, чтобы обсудить возможность реванша с Пакиао», — приводит слова Мейвезера The Sun.
2 мая 2015 года в Лас-Вегасе прошел самый дорогой бой в истории бокса. Мейвезер победил Пакиао. Американец получил 300 миллионов долларов, а 40-летний филиппинец — 150 миллионов без учета продаж телевизионных трансляций. Общий доход от боя составил больше полмиллиарда долларов.
From the man himself. Floyd and Manny will be discussing the rematch to take place in Saudi Arabia.— yourBOXINGfix (@yourBOXINGfix) August 18, 2019
They both are going to make a shit load of money if they go to Saudi. #boxing #floydmayweather #mannypacquiao #mayweatherpacquiao2 #boxeo #fight #fighters #boxingnews #fights pic.twitter.com/evIEWeDYYn