Мейвезер-младший анонсировал возможный бой-реванш с Пакиао

Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил, что вступает в переговоры о поединке-реванше с филиппинцем, единственным пятикратным линейным чемпионом в 5 весовых категориях Мэнни Пакиао.

«Я хочу сказать спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я здесь для того, чтобы обсудить возможность реванша с Пакиао», — приводит слова Мейвезера The Sun.

2 мая 2015 года в Лас-Вегасе прошел самый дорогой бой в истории бокса. Мейвезер победил Пакиао. Американец получил 300 миллионов долларов, а 40-летний филиппинец — 150 миллионов без учета продаж телевизионных трансляций. Общий доход от боя составил больше полмиллиарда долларов.