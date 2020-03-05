Мейвезер готов встретиться с Макгрегором или Хабибом за 600 миллионов долларов

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший рассказал, при каких условиях снова выйдет на ринг. Он не готов на бой с рядовыми бойцами.

— Как мы уже говорили в социальных сетях, сейчас есть два имени — Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, — цитирует боксера Mirror. — Для меня это 600 миллионов долларов. Если собираюсь пойти и туда и рискнуть, это должно стоить того. В прошлый раз мы поднялись с 250 до 300 миллионов.

В мире бокса на данный момент для меня нет смысла драться с обычным бойцом. Я — деловой человек. Встреча с Конором Макгрегором имела смысл. Если принесла деньги, то имела смысл. Я не сражаюсь с бойцами, у которых за спиной только города. Если собираюсь сражаться, за тобой должна стоять целая страна. Первый бой был интересным. Это развлекательный бизнес.

В августе 2017 года прошел грандиозный звездный бой 31-летнего ирландца (22-4 в ММА) против 43-летнего американца (50-0 в боксе). Обладатель двух чемпионских титулов UFC безоговорочно проиграл в своем дебютном боксерском поединке.