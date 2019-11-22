Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал свое возвращение.

В своем официальном Instagram-аккаунте 42-летний американец опубликовал запись: «Возвращаюсь с пенсии в 2020 году».

После своего «официального» ухода с ринга в 2015 году Мэйвезер провел два поединка: с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, а также выставочный трехраундовый бой с молодым японским кикбоксером Теншином Насукавой. В обоих встречах он одержал победы нокаутом.