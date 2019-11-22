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Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

09:09
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Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал свое возвращение.

В своем официальном Instagram-аккаунте 42-летний американец опубликовал запись: «Возвращаюсь с пенсии в 2020 году».

Coming out of retirement in 2020

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

После своего «официального» ухода с ринга в 2015 году Мэйвезер провел два поединка: с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, а также выставочный трехраундовый бой с молодым японским кикбоксером Теншином Насукавой. В обоих встречах он одержал победы нокаутом.

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