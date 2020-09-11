«Мешок, который выходит не драться, а получать по морде». Александр Емельяненко дал прогноз на бой Харитонова

Российский боец ММА Александр Емельяненко дал прогноз на боксерский поединок Сергея Харитонова и Дэнни Уильямса, который состоится 11 сентября в Химках. Прямая трансляция — на РЕН ТВ.

— Все знают о том, как я «люблю» Харитонова. Я не вижу в нем бойца, это, скорее, мешок, который выходит не драться, а получать по морде. Какой из него спортсмен? Он весь покрылся жиром, уже не может толком стоять на ногах, мечтает о каких-то заоблачных гонорарах, хотя не представляет из себя ничего.

Он даже больше раунда не протянет, я в этом практически уверен. Выдохнется на первых же секундах, а потом его будут избивать. Уильямс это умеет делать прекрасно, поэтому сомнений в том, что он размотает этого хлюпика, у меня совершенно нет. Вы только взгляните на его бои, он ведь боится соперника и еле двигается.

Зачем он вообще полез в бокс? Не понимаю. Дэнни — очень опытный боец. Да, ему под 50, и конкуренция у него была высокого уровня. Хороший удар, хорошие ноги, да он просто машина, и даже в своем возрасте способен отправить «спать» Харитонова.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).