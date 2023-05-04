Мэнни Пакьяо проиграл суд менеджменту Конора Макгрегора и обязан выплатить 5 миллионов долларов

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) проиграл судебное разбирательство с компанией Paradigm Sports, представляющей интересы в том числе Конора Макгрегора (22-6) и Леона Эдвардса (21-3), после того, как суд присяжных в округе Ориндж, штат Калифорния, принял сторону Paradigm Sports в иске о нарушении контракта со стороны Пакьяо.

Присяжные постановили присудить Paradigm Sports 5,1 миллиона долларов, а также по меньшей мере два миллиона долларов в качестве гонорара адвокатам, сообщает MMAFighting. Также Пакьяо вернет 3,3 миллиона долларов, которые Paradigm выплатила ему в качестве аванса после подписания контракта с компанией. В общей сложности Пакьяо заплатит более 8 миллионов долларов.

Paradigm Sports подала иск в июне 2021-го. Компания вела переговоры о том, чтобы Пакьяо встретился с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Майки Гарсией (40-2). Бой сорвался после того, как деловые партнеры Пакьяо, включая давнего советника Шона Гиббонса и Уинчелла Кампоса, якобы вмешались, и боксер вместо этого стал работать с Premier Boxing Champions Эла Хеймона, подписав контракт на бой с Эрролом Спенсом (28-0).