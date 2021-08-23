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Мэнни Пакьяо опубликовал заявление после поражения от Угаса

08:46
Мэнни Пакьяо. Фото AFP
Мэнни Пакьяо. Фото AFP
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в своем Instagram опубликовал заявление после поражения в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом.

«Благодарю бога за то, что дал мне силу сражаться. Спасибо моей семье за то, что всегда меня поддерживает. Хотел бы поздравить Угаса и его команду. Да, я надеялся на иной исход, но желаю ему всего наилучшего», — написал Пакьяо.

Боксер также поблагодарил всех болельщиков, которые его поддерживали, и извинился за поражение.

Филиппинец, за карьеру становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, прервал серию из трех побед. Теперь у него 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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